Ricardo Sá Pinto, ex-Vasco, acerta com clube da primeira divisão turca

O treinador português Ricardo Sá Pinto será anunciado como novo comandante do Gaziantep, da Turquia. A equipe, que hoje ocupa a terceira colocação do Campeonato Turco, assina um contrato de uma temporada e meia com Sá Pinto, tendo opção de extensão por mais uma época.

Segundo o jornal português A Bola, o treinador português já está pronto para ser anunciado pelo clube turco. Outros veículos da Turquia, como Sporx e Fanatik, já tratavam da negociação de Ricardo Sá Pinto com o Gaziantep há alguns dias.

Ricardo Sá Pinto, aos 48 anos, conta com muita experiência de trabalho ao redor do mundo. O português já passou por países como Polônia, Bélgica, Arábia Saudita e, mais recentemente, pelo Brasil, em uma passagem sem brilhos e com muitas críticas pelo Vasco da Gama, onde deixou o time na zona de rebaixamento.

O Gaziantep é o terceiro colocado do Campeonato Turco, com 34 pontos somados em 18 partidas. O clube enfrenta o Rizespor nesta quarta-feira, às 10h (de Brasília), na esperança de encostar em Besikitas e Fenerbahçe, que também brigam pela liderança da liga.