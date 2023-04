Volante deixa o Remo e reforça da clube da Série D do Brasileiro; saiba mais

O volante Pingo, do Remo, de apenas 21 anos, vai ser reforço do Santa Cruz para a disputa da Série D do Brasileirão. A informação foi confirmada pelo próprio técnico da equipe, Felipe Conceição, que treinou o Leão na Série B de 2021, à imprensa pernambucana.

Com Conceição, Pingo disputou 24 partidas e marcou um gol pelo Remo. No entanto, o time azulino terminou rebaixado para a Terceirona. Com a camisa azulina, Pingo tem 55 partidas no total.

No Remo, Pingo estreou em 2019, onde fez dois jogos pelo profissional. O jogador sempre foi opção vindo do banco de reservas, já que Anderson Uchôa é o titular do setor mais defensivo do meio-campo.

Na reta final de 2022, Pingo defendeu o Santa Rosa na Segundinha do Parazão. O jogador fez 10 partidas pelo clube e marcou um gol. No entanto, a equipe não conquistou o acesso à elite do Campeonato Paraense.