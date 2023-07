Sem Vinícius e com dois laterais pela direita, Remo está escalado para duelo contra o Operário-PR

O Remo está escalado para enfrentar o Operário-PR nesta segunda-feira (10) pela 12ª rodada do Brasileirão da Série C. Para o duelo, o técnico azulino, Ricardo Catalá, mandou a campo uma equipe com dois laterais-direito de ofício: Lucas Mendes e Lucas Marques.

A estratégia usada por Catalá tenta driblar uma série de desfalques na equipe. Além dos atletas machucados - Anderson Uchôa, Leonan e Galdezani - o Leão tem mais dois jogadores suspensos - Pedro Vitor e Vinícius. A tendência é que Lucas Mendes faça, de fato, a lateral-direita, enquanto Lucas Marques jogue no setor ofensivo.

Veja a escalação do Remo para enfrentar o Operário-PR: