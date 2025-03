Remo e Santa Rosa jogam para matar ou morrer nas quartas do Parazão; veja prováveis escalações

Clube do Remo e Santa Rosa se enfrentam neste domingo (30), a partir das 17h, no Estádio do Mangueirão, em Belém, pelas quartas de final do Campeonato Paraense. A partida é eliminatória: quem vencer avança para a semifinal, enquanto um empate leva a decisão para os pênaltis.

O Leão Azul chega pressionado para o confronto. Apesar de ter encerrado a fase classificatória com a melhor campanha do Parazão, melhor ataque e melhor defesa, o time decepcionou nos jogos eliminatórios da Copa Verde e da Copa do Brasil, sendo eliminado dentro de casa para São Raimundo e Criciúma, respectivamente. O treinador Daniel Paulista, recém-contratado, fará sua estreia em um momento decisivo.

Remo busca afirmação sob novo comando

Com a competição paralisada por quase 15 dias devido a denúncias de inscrição irregular de jogadores, o Remo aproveitou a pausa para realizar uma intertemporada em Barcarena. No treino de quinta-feira (27), Daniel Paulista montou a equipe com: Marcelo Rangel; Kadu, Klaus, Ivan Alvariño e Alan Rodríguez; Caio Vinícius e Jaderson; Janderson, Dodô e Pedro Rocha; Ytalo. A principal novidade é a presença do volante Caio Vinícius, recém-chegado ao clube.

O time também tem reforços internos: Adailton e Felipe Vizeu estão recuperados de lesão e já treinam normalmente. Por outro lado, Pedro Castro está fora do duelo por motivos pessoais, e Pavani segue em tratamento médico. O grupo retorna para Belém no sábado (29), após o almoço, encerrando a preparação com mais duas sessões de treino.

Santa Rosa confia na preparação

O Santa Rosa chega ao duelo com boas expectativas. O técnico Thiago Eduardo destacou a intensidade dos treinamentos e a união do elenco. "Semana tem sido muito boa, muito produtiva, com bastante intensidade, focando totalmente no confronto com o Remo. O grupo está focado, unido, nenhum jogador no DM há três semanas. Expectativa é muito boa pra esse jogo, sabemos da dificuldade de enfrentar o Remo no Mangueirão, com apoio da torcida, mas estamos bem preparados e esperamos sair do Mangueirão classificados para a semifinal", afirmou.

O time não terá o atacante Pecel, suspenso. A provável escalação do Macaco-Prego é: Fernando Caixeta; Rodrigo Luz, Diego Macedo, Davi e João Vitor; Otávio, Yure, Ameixa e Adauto; PH e Flavinho.

Remo x Santa Rosa: prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Kadu, Klaus, Ivan Alvariño e Alan Rodríguez; Caio Vinícius e Jaderson; Janderson, Dodô e Pedro Rocha; Ytalo; Técnico: Daniel Paulista

Santa Rosa: Fernando Caixeta; Rodrigo Luz, Diego Macedo, Davi e João Vitor; Otávio, Yure, Ameixa e Adauto; PH e Flavinho, Técnico: Thiago Eduardo

FICHA TÉCNICA

Paysandu x Capitão Poço

Campeonato Paraense

Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)

Data/Horário: 30 de março de 2025, 17h

Arbitragem: Fernando Antônio M. S.N. Filho

Assistente 1: Jhonathan Leone Lopes

Assistente 2: José Maria Pereira Barbosa Júnior