Gratuidades do Remo para o Re-Pa serão distribuídas no ginásio Serra Freire

O Remo enfrenta o Paysandu neste domingo (4), no Mangueirão, em jogo válido pela quinta rodada do Parazão. E para quem tem direito aos ingressos gratuitos, o clube azulino informou que as gratuidades do jogo serão distribuídas no dia da partida, a partir das 9h, no ginásio Serra Freire.

Para ter acesso à gratuidade precisa levar alguns comprovantes para ter acesso aos ingresso. Idoso, por exemplo, devem apresentar a carteira de identidade ou outro documento oficial com foto.

Pessoas com deficiência (PCD´s) terão que apresentar o cartão de benefício de prestação continuada de assistência social da pessoa com deficiência ou documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ateste a aposentadoria.

VEJA MAIS

Por ser o primeiro Re-Pa do ano e pelo confronto histórico entre os clubes, a procura por ingressos foi alta e a promessa é casa cheia para a partida.

Além disso, Vale lembrar, que na segunda-feira (5), pós-clássico, é o aniversário de número 119 do clube do Remo, que foi fundado em 5 de fevereiro de 1905. A torcida azulina está preparando um super festa para o clássico.

Agenda

Remo e Paysandu se enfrentam neste domingo (5), a partir das 17h, no estádio Mangueirão, pela quinta rodada do Parazão. O jogo terá cobertura completa de Oliberal.com.