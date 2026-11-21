Após susto em voo, Remo recusa reembarque e aguarda CBF; goleiro relembra tensão

Aeronave que levava a delegação a Curitiba apresentou problema de despressurização; goleiro Marcelo Rangel relata momentos de tensão e clube busca nova alternativa de viagem e adiamento da partida contra o Athletico-PR

A viagem do Clube do Remo para Curitiba, onde enfrentaria o Athletico-PR neste domingo (22), ganhou novos desdobramentos neste sábado (21). Após o problema técnico registrado durante o voo, a delegação azulina decidiu não embarcar novamente na mesma aeronave, mesmo depois de sua liberação pela equipe técnica da empresa responsável pelo fretamento. O clube agora busca uma alternativa para transportar jogadores e comissão técnica e aguarda uma posição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre o pedido de adiamento da partida.

Em nova nota oficial, o Remo informou que a decisão de não utilizar novamente a aeronave foi tomada em comum acordo, considerando a insegurança manifestada pelos atletas após a experiência durante o voo. O presidente Glauber Gonçalves e o vice-presidente Jean Klay Machado estão no Aeroporto Internacional de Belém desde o final da tarde, trabalhando na busca por outra aeronave da empresa contratada ou por voos comerciais.

O goleiro Marcelo Rangel relatou os momentos de tensão vividos pela delegação. Segundo o jogador, o problema ocorreu durante a saída da capital paraense. "Partindo de Belém com destino a Curitiba, ocorreu um problema na saída do voo, na despressurização. O piloto entendeu que era necessário voltar para Belém", explicou.

O goleiro também contou que os passageiros sentiram os efeitos da ocorrência durante o trajeto de retorno, que precisou ser realizado após um período de sobrevoo sobre a capital paraense.

"Só quem estava lá em cima sabe o que passamos. Uma pressão muito grande na cabeça, no ouvido. Foi um momento de tensão para todos. Aí ficamos sobrevoando Belém por uma hora e 15 para queimar combustível e retornar. Chegando no aeroporto, fomos liberados para casa, mas, depois de uma hora e meia, disseram que precisávamos voltar e pegar o mesmo avião para ir a Curitiba", relatou.

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A possibilidade de reembarcar na mesma aeronave, no entanto, foi descartada pelos integrantes da delegação. Rangel destacou que a decisão levou em consideração não apenas os jogadores, mas também as famílias e os demais profissionais envolvidos na viagem.

"Mas, como isso envolve família, nós entendemos que esse avião não seria seguro. São muitas coisas em jogo, atletas, familiares, diretoria do clube, comissão técnica. Então, esclarecendo, estamos aguardando posição da CBF para que tenha bom senso e altere a data, além da forma como iremos a Curitiba. Ninguém quis entrar no mesmo avião", afirmou.

Na nota, o Remo reforçou que busca junto à CBF o reagendamento do confronto, inicialmente marcado para as 16h deste domingo, na Arena da Baixada. O clube argumenta que as circunstâncias excepcionais podem comprometer a saúde, o bem-estar, a recuperação e o desempenho esportivo dos atletas.