Mayk celebra retorno ao time titular do Remo após período afastado por lesões

“Vamos lutar até o último minuto”, disse lateral-esquerdo que ainda acredita na permanência do Leão na Série A.

A vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, na última quarta-feira (18), pode ter representado para o Remo apenas mais três pontos na luta contra o rebaixamento. Mas, para o lateral-esquerdo Mayk, que voltou a ser titular depois de um período afastado de lesões, o triunfo azulino representou uma retomada na boa fase após semanas longe dos gramados. O lateral não começava um jogo desde a 22ª rodada do Brasileirão.

“Particularmente, fico muito feliz por estar de volta, recuperado e em condições de ajudar o grupo em campo a conquistar mais um resultado nesse campeonato. Fizemos de tudo para otimizar o meu retorno, medindo os riscos e avaliando as necessidades que temos também. Então, poder novamente iniciar um jogo e conseguir os três pontos foi individualmente muito significativo para mim”, disse.

O lateral também destacou que o elenco precisa concentrar esforços no próprio desempenho, sem se deixar levar pelos resultados dos concorrentes diretos. O Remo conquistou duas vitórias nas últimas três partidas e tenta aproveitar a sequência para chegar vivo à rodada final.

VEJA MAIS

“São duas vitórias nos últimos três jogos e temos mais três decisões pela frente. Sabemos que também precisamos contar com uma combinação de resultados a nosso favor, mas isso não controlamos. O mais importante é fazermos a nossa parte. Pelo Remo, vamos lutar até o último minuto, honrar essa camisa e buscar os pontos que precisamos”, completou.

Com 32 pontos, o Leão ocupa a vice-lanterna da Série A e ainda tem chances matemáticas de escapar da queda. A equipe, porém, não depende apenas dos próprios resultados e precisa de uma combinação favorável de outros jogos para deixar a zona de rebaixamento.

Próximo desafio

O próximo compromisso do Remo será contra o Athletico-PR, fora de casa. A partida é decisiva para as pretensões azulinas: somente a vitória mantém as chances matemáticas de permanência na Série A. Mesmo que conquiste os três pontos, o Leão ainda precisará torcer por tropeços de Corinthians, Vitória e Mirassol.

Mayk reconhece a dificuldade de enfrentar o Furacão em seus domínios, mas afirmou que o cenário não pode servir de desmotivação para o elenco. Para o lateral, a equipe precisa deixar de lado as projeções estatísticas e concentrar-se no desempenho dentro de campo.