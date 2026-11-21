Voo do Remo tem problema técnico e retorna a Belém; Jogo pode ser adiado

Durante voo para Curitiba, aeronave que levava delegação azulina sofreu 'problema técnico'; clube pede adiamento de jogo contra o Furacão

A delegação do Clube do Remo passou por um imprevisto neste sábado (21). A aeronave fretada que levava o time para Curitiba, onde enfrentaria o Athletico-PR pelo Brasileirão, sofreu um "problema técnico" e precisou retornar a Belém.

Por precaução, o piloto da aeronave decidiu pelo retorno à capital paraense. O Clube do Remo, por meio de nota, confirmou que todos os integrantes da delegação estão bem e em segurança após o incidente.

A nota do clube detalhou a situação: "O Clube informa que diretoria, jogadores, comissão técnica e staff estão bem e em segurança. Todos os integrantes da delegação azulina foram liberados para retornar às suas residências e aguardarem novas informações sobre a viagem."

Remo solicita adiamento de partida

Devido ao transtorno, a diretoria remista já comunicou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre o ocorrido. O clube solicitou formalmente o adiamento da partida contra o Athletico-PR.

A equipe azulina pediu "a alteração da data e do horário da partida deste domingo (22), diante do Athletico-PR, inicialmente marcada para as 16h, na Arena da Baixada."

"A diretoria azulina já solicitou uma nova aeronave à empresa responsável pelo fretamento. No entanto, o deslocamento da aeronave até Belém demandará um período maior de tempo.", reforçou.

Até o momento, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não se manifestou publicamente sobre o pedido feito pelo Clube do Remo.

O jogo contra o time paranaense é o antepenúltimo dos azulinos na elite nacional, antes do provável rebaixamento. O time segue na vice-lanterna da competição, com seis a menos que os seus concorrentes diretos acima no Z4.