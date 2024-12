Real Madrid muda o nome do Santiago Bernabéu visando fins comerciais; saiba o novo nome

O Real Madrid decidiu realizar uma mudança significante em seu histórico estádio Santiago Bernabéu, renomeando-o apenas como 'O Bernabéu'. Essa decisão visa modernizar o espaço e potencialmente atrair patrocínios. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol Marca, que destacou a importância dessa alteração.

O nome Santiago Bernabéu homenageia o ex-jogador e ex-presidente do clube, que teve um papel crucial na história do clube Merengue. Bernabéu jogou pela equipe entre 1912 e 1927, participando de 495 partidas, e foi dirigente até sua morte em 1978, aos 82 anos.

Bernabéu (Foto: Reprodução / @bernabeu)

Atualmente, o marketing do clube permanece discreto em relação a essa mudança, com as alterações sendo notadas apenas em algumas ações específicas. O processo de oficialização do novo nome do estádio requer a aprovação da Assembleia de Deputados, o que ainda não ocorreu. Enquanto isso, o site e as redes sociais da arena já utilizam somente o nome Bernabéu.

Além de sediar jogos de futebol, o estádio também é um espaço versátil para shows e eventos. Com uma área de 6.500 metros quadrados no campo, ele pode acomodar até 5.000 pessoas para confraternizações ou 3.000 para jantares de gala. O espaço também pode ser transformado em um teatro com capacidade para 4.000 espectadores.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)