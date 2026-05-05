Rayssa Leal volta a andar de skate após lesão no joelho: 'Foram 40 dias de cuidado e carinho' No início de março, a jovem de 18 anos caiu na última manobra na decisão do Mundial de Skate Street Estadão Conteúdo 05.05.26 19h41 Rayssa Leal voltou a andar de skate cerca de dois meses após lesionar o joelho direito no Mundial de São Paulo. Em publicação nas redes sociais divulgada nesta terça-feira, 5, a skatista celebrou o retorno. "Era para eu ter ido pra Los Angeles, andar de skate na rua... ficar 'de boa'. Mas aí os planos mudaram. Mudança gera desconforto e exige paciência... Mas, dia a dia, as coisas vão se ajeitando. Vou me adaptando, respeitando esse processo e amadurecendo. Dedicação, sem deixar de aproveitar os momentos de leveza e liberdade", escreveu a skatista em seu perfil oficial no Instagram. "Foram 40 dias de cuidado e carinho - comigo mesma e de muita gente que eu amo (muito obrigada!) - para eu subir no skate de novo. A insegurança e o medo na hora de voltar deram lugar à felicidade logo na primeira remada. É bom estar de volta", completou. No início de março, a jovem de 18 anos caiu na última manobra na decisão do Mundial de Skate Street, em São Paulo, e ficou fora do pódio, no quarto lugar. Ela deixou a pista aos prantos, amparada por outras skatistas, sentindo muita dor. Antes da competição, a medalhista olímpica em Tóquio e em Paris já havia sofrido uma hiperextensão no joelho direito após queda nos treinamentos. Por causa da lesão, a brasileira ficou fora da etapa de Los Angeles da Street League Skateboarding (SLS), disputada em pista a céu aberto, em um evento especial. Vencedora da primeira etapa da SLS neste ano, em Sydney, na Austrália, Rayssa está em preparação para às próximas competições. Além das cinco etapas restantes da SLS, ela também deve disputar os X-Games. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave skate Rayssa Leal treinamento lesão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo confirma mais de 20 mil torcedores garantidos para o jogo contra o Palmeiras pela Série A Torcida azulina garante presença no Mangueirão para duelo da Série A; vendas seguem com valores promocionais até quarta-feira (6) 05.05.26 17h43 FUTEBOL Remo x Palmeiras marca o encontro do pior mandante contra o melhor visitante pela Série A Leão x Porco duelam em situações opostas na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro 05.05.26 17h23 Futebol Elenco do Palmeiras vale quase 8 vezes mais que o do Remo, aponta site; veja os valores Remo e Palmeiras se enfrentam pela Série A e, segundo o site especializado de transferência Transkermak, a diferença de valores é absurda 05.05.26 16h27 futebol Copa Norte: Águia de Marabá tem menos derrotas que o Paysandu na temporada Equipes se enfrentam pelas quartas de final da Copa Norte na próxima quarta-feira (6) 05.05.26 12h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico Abel Ferreira desfalca o Palmeiras contra o Remo pelo Brasileirão; entenda Suspenso pelo STJD, técnico não comanda o Verdão no duelo no Mangueirão 05.05.26 11h47 Futebol Quintana não joga contra o Águia de Marabá e encaminha saída para futebol internacional; entenda De acordo com o jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal+, o defensor tem negociações avançadas com um clube da Tailândia. 05.05.26 15h31 futebol Em busca da quarta vitória na Série C, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra Anápolis Partida ocorre no sábado (9), no estádio da Curuzu, às 17h 05.05.26 9h26 Futebol Mangueirão recebe impedimento semiautomático e estreia tecnologia em jogo do Remo Arena será a primeira do Norte com o sistema, que começa a ser utilizado na partida contra o Palmeiras pela Série A 04.05.26 22h15