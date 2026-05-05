Rayssa Leal volta a andar de skate após lesão no joelho: 'Foram 40 dias de cuidado e carinho'

Rayssa Leal voltou a andar de skate cerca de dois meses após lesionar o joelho direito no Mundial de São Paulo. Em publicação nas redes sociais divulgada nesta terça-feira, 5, a skatista celebrou o retorno.

"Era para eu ter ido pra Los Angeles, andar de skate na rua... ficar 'de boa'. Mas aí os planos mudaram. Mudança gera desconforto e exige paciência... Mas, dia a dia, as coisas vão se ajeitando. Vou me adaptando, respeitando esse processo e amadurecendo. Dedicação, sem deixar de aproveitar os momentos de leveza e liberdade", escreveu a skatista em seu perfil oficial no Instagram.

"Foram 40 dias de cuidado e carinho - comigo mesma e de muita gente que eu amo (muito obrigada!) - para eu subir no skate de novo. A insegurança e o medo na hora de voltar deram lugar à felicidade logo na primeira remada. É bom estar de volta", completou.

No início de março, a jovem de 18 anos caiu na última manobra na decisão do Mundial de Skate Street, em São Paulo, e ficou fora do pódio, no quarto lugar. Ela deixou a pista aos prantos, amparada por outras skatistas, sentindo muita dor. Antes da competição, a medalhista olímpica em Tóquio e em Paris já havia sofrido uma hiperextensão no joelho direito após queda nos treinamentos.

Por causa da lesão, a brasileira ficou fora da etapa de Los Angeles da Street League Skateboarding (SLS), disputada em pista a céu aberto, em um evento especial. Vencedora da primeira etapa da SLS neste ano, em Sydney, na Austrália, Rayssa está em preparação para às próximas competições. Além das cinco etapas restantes da SLS, ela também deve disputar os X-Games.