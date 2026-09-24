Portel recebe Festival Paralímpico e amplia acesso ao esporte para pessoas com deficiência Evento reuniu crianças e jovens em atividades de goalball, vôlei sentado e badminton e mobilizou escolas, famílias e entidades do município O Liberal 24.09.26 19h49 Em Portel, foram realizadas atividades de goalball, vôlei sentado e badminton, todos voltados à inclusão. (ADDEFIM) Portel, no Marajó paraense, recebeu o Festival Paralímpico Loterias CAIXA 2026, iniciativa do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) realizada em parceria com a Associação Desportiva dos Deficientes do Marajó (ADDEFIM). O evento reuniu crianças e jovens com deficiência em atividades de iniciação esportiva e buscou ampliar o acesso ao esporte paralímpico no município. A programação ocorreu simultaneamente em 149 cidades dos 27 estados brasileiros e reuniu cerca de 35 mil participantes. Em Portel, foram realizadas atividades de goalball, vôlei sentado e badminton, permitindo aos participantes conhecer e praticar modalidades adaptadas em um ambiente voltado à inclusão. A realização do festival no município foi articulada pela ADDEFIM com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, o Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE), escolas municipais e a comunidade. Portel ADDEFIM ADDEFIM ADDEFIM ADDEFIM ADDEFIM ADDEFIM ADDEFIM ADDEFIM ADDEFIM A programação envolveu profissionais, estudantes, pessoas com deficiência e familiares. Para Simone, uma das mães participantes, a iniciativa representa a ocupação de um espaço que também deve estar disponível às pessoas com deficiência. “É importante para mim como mãe ver meus filhos ocupando um espaço que também é deles, que é o esporte paralímpico”, afirmou. Segundo ela, a realização do festival em Portel ajuda a mostrar às crianças e às famílias que a deficiência não precisa ser uma barreira para a prática esportiva e para a participação em diferentes atividades. VEJA MAIS Jovens de Portel disputam torneio nacional em Goiânia e buscam espaço no futebol brasileiro Atletas formados pelo São Vicente viajam para a Copa Mané Garrincha, competição tradicional das categorias de base e vitrine para clubes de todo o país 3º Open de Jiu-Jítsu de Portel reúne mais de 500 atletas e consolida município no esporte Competição realizada no último fim de semana movimentou o Festival de Verão 2026, atraiu delegações de sete municípios e reforçou o crescimento da modalidade na região Motocross reúne 77 pilotos e movimenta Festival de Verão de Portel Competição contou com representantes do Pará e do Amapá, distribuiu mais de R$ 50 mil em premiações e teve disputas em 11 categorias Além da iniciação em modalidades paralímpicas, o festival teve como proposta estimular a participação social, a autonomia e o desenvolvimento de crianças e jovens com deficiência. A programação também aproximou a comunidade do movimento paralímpico e ampliou o contato com esportes adaptados. Portel foi escolhida como uma das cidades-sede após a aprovação da proposta apresentada pela ADDEFIM. A entidade é presidida por Clayton Cirino, que também coordenou tecnicamente a iniciativa. O evento contou ainda com a participação da Secretaria Municipal de Educação, comandada pelo secretário Elias Saraiva; da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, sob responsabilidade do secretário Idinor Ferreira; e do CAEE, coordenado por Marinete Pereira da Silva. A realização do festival também colocou em evidência a discussão sobre acessibilidade e igualdade de oportunidades no esporte, especialmente para pessoas com deficiência em municípios do interior do Pará. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes festival oaralímpico loterias caixa 2026 portel jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lembra deles? 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