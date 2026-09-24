Portel recebe Festival Paralímpico e amplia acesso ao esporte para pessoas com deficiência

Portel, no Marajó paraense, recebeu o Festival Paralímpico Loterias CAIXA 2026, iniciativa do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) realizada em parceria com a Associação Desportiva dos Deficientes do Marajó (ADDEFIM). O evento reuniu crianças e jovens com deficiência em atividades de iniciação esportiva e buscou ampliar o acesso ao esporte paralímpico no município.

A programação ocorreu simultaneamente em 149 cidades dos 27 estados brasileiros e reuniu cerca de 35 mil participantes. Em Portel, foram realizadas atividades de goalball, vôlei sentado e badminton, permitindo aos participantes conhecer e praticar modalidades adaptadas em um ambiente voltado à inclusão.

A realização do festival no município foi articulada pela ADDEFIM com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, o Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE), escolas municipais e a comunidade.

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A programação envolveu profissionais, estudantes, pessoas com deficiência e familiares. Para Simone, uma das mães participantes, a iniciativa representa a ocupação de um espaço que também deve estar disponível às pessoas com deficiência.

“É importante para mim como mãe ver meus filhos ocupando um espaço que também é deles, que é o esporte paralímpico”, afirmou.

Segundo ela, a realização do festival em Portel ajuda a mostrar às crianças e às famílias que a deficiência não precisa ser uma barreira para a prática esportiva e para a participação em diferentes atividades.

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Além da iniciação em modalidades paralímpicas, o festival teve como proposta estimular a participação social, a autonomia e o desenvolvimento de crianças e jovens com deficiência. A programação também aproximou a comunidade do movimento paralímpico e ampliou o contato com esportes adaptados.

Portel foi escolhida como uma das cidades-sede após a aprovação da proposta apresentada pela ADDEFIM. A entidade é presidida por Clayton Cirino, que também coordenou tecnicamente a iniciativa.

O evento contou ainda com a participação da Secretaria Municipal de Educação, comandada pelo secretário Elias Saraiva; da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, sob responsabilidade do secretário Idinor Ferreira; e do CAEE, coordenado por Marinete Pereira da Silva.

A realização do festival também colocou em evidência a discussão sobre acessibilidade e igualdade de oportunidades no esporte, especialmente para pessoas com deficiência em municípios do interior do Pará.