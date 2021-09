Pelé posta vídeo em homenagem aos 40 anos de carreira do jornalista Carlos Ferreira

No final do mês de agosto o jornalista Carlos Ferreira completou 40 anos de carreira. Dos primeiros passos da Rádio Rauland, em Castanhal, à consolidação no jornalismo esportivo paraense junto ao Grupo Liberal, “Ferreirinha” ganhou uma homenagem especial nos últimos dias: uma mensagem do próprio Rei do Futebol, Pelé.

Em vídeo postado nas redes sociais, o craque dos craques do Brasil aparece ao lado do santareno Manoel Maria, com quem dividiu os gramados no Santos, durante as décadas de 1960 e 1970. Ele e o filho, Aarão, ajudaram na gravação, que foi feita antes de Pelé ser hospitalizado para a retirada de um tumor no cólon direito.

Assista ao vídeo:

“Muito honrado com a homenagem do rei Pelé, que atendeu pedido dos amigos Manoel Maria e Wanderley Melo. Eu não poderia ter surpresa melhor ao completar 40 anos de jornalismo esportivo.Pelé brincou na gravação, citou Aarão, que estava filmando. Para você entender, Aarão é filho de Manoel Maria. A gravação foi feita uma semana antes de Pelé precisar de cuidados médicos. Está internado em São Paulo. Mas em breve estará de volta para casa”, escreveu Carlos Ferreira em postagem no Instagram.

Carlos Ferreira é colunista dos jornais O Liberal e Amazônia, do portal Oliberal.com e comentarista do canal SporTV e da TV Liberal, afiliada da Rede Globo no Pará.