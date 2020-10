Destaque do Paysandu sobre negociação com clube árabe: 'Já acabou'

O zagueiro Perema, titular absoluto na defesa do Paysandu desde o ano passado, vai permanecer no clube bicolor até pelo menos o mês de janeiro de 2021. Foi o próprio defensor que revelou a informação, em contato com a equipe de esportes de O Liberal. Além disso, Perema deu detalhes sobre a negociação com um clube da Árabia Saudita - que não foi especificado.

"Assinei o aditivo até janeiro, final da Série C. A proposta que eu tinha já acabou, pois já era para ter ido [imediatamente]. O clube não liberou. [Vou] pensar em renovação [com o Paysandu] só depois", revelou Perema.

Auricélio Vinhote Soares dos Santos, o Perema, tem 28 anos e está em sua quarta temporada com a camisa do Papão. No total, tem 120 jogos e quatro gols marcados. Desde a era Hélio dos Anjos, Perema tem status de titular absoluto do Papão. Na Curuzu, já celebrou dois títulos Paraenses e uma Copa Verde.