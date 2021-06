Zagueiro do Paysandu fala sobre o que é preciso para segurar o Volta Redonda: 'Ter inteligência'

O zagueiro Perema sabe da responsabilidade que o Paysandu tem, às 17 horas deste sábado (19), na Curuzu, no jogo contra o Volta Redonda. O time bicolor, que possui quatro pontos conquistados até o momento, quer mais uma vitória, agora em casa, para subir na tabela do grupo A da Série C.

“Tivemos uma semana proveitosa de treino. Na qual o técnico aproveitou para trabalhar alguns detalhes necessários. O importante foi no nível de concentração e estamos preparados para um grande jogo e voltar a vencer em casa”, comentou o capitão, observando sobre as dificuldades de jogar contra o Voltaço.

“O adversário quando vem jogar na Curuzu espera mais da gente tomar atitude. Claro que é um jogo difícil com uma equipe qualificada. Mas temos tudo para fazer um grande jogo e sair com um resultado positivo. Esperamos entrar em campo com o mesmo nível de competitividade todo jogo contra o Jacuipense, no qual conseguimos nos impor, e ter inteligência durante o jogo. A gente sabe que a Série C é muito disputada e em casa a gente tem que se impor”, afirmou.

O jogo de Paysandu x Volta Redonda terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.