Volante fala sobre boa sequência no Paysandu e partida contra o Ferroviário: 'Trabalhando para conseguir os três pontos em casa'

O volante Bruno Paulista falou sobre o desafio de enfrentar o Ferroviário-CE, no próximo domingo (11), às 18 horas, na Curuzu, pela sétima rodada da Série C. O problema é que o time bicolor ainda não venceu em casa na competição. Apesar de ser líder do grupo A, com 11 pontos, a torcida cobra que o clube volte a ser dominante em casa.

“Acho que não só ao torcedor, mas nos também nos cobramos muito. Sabemos que é obrigação ganhar. Mas os times vêm fechados. Só que estamos trabalhando para conseguir os três pontos em casa no próximo jogo”, afirmou.

Bruno Paulista vem sendo titular no Paysandu. Em oito partidas, ele marcou um gol. Foi na estreia da Série C. O jogador, que veio para o Alviceleste com certa desconfiança da torcida, aos poucos vai sendo bem aceito. Ele fala sobre esse momento.

“É uma característica minha, o chute de longa distância. Mas nosso time tem vários jogadores que chutam bem. E também é uma coisa gratificante ter a sequência porque estava dois anos sem jogar. Nunca tiver uma sequência assim. E agora estou tendo sequência boa e só posso agradecer a comissão e a equipe médica que teve uma evolução grande comigo”, comentou.

