Vídeo mostra agressões contra membros do Paysandu na Série C; jurídico bicolor ouvirá agredidos

A partida entre Amazonas e Paysandu, pela segunda rodada do quadrangular decisivo da Série C, foi manchada por uma confusão generalizada em frente ao túnel de acesso aos vestiários, quando membros da delegação bicolor foram agredidos a socos por integrantes do Amazonas. Novas imagens divulgadas mostram o momento exato em que o preparador físico Thomaz Lucena e o zagueiro Naylhor são atacados.

Nesta segunda-feira, de acordo com a assessoria de imprensa do clube, os dois agredidos serão ouvidos pelo departamento jurídico bicolor, que já está instruído a não medir esforços "para que os responsáveis sejam punidos pelas autoridades competentes".

As imagens feitas a partir da arquibancada da Arena da Amazônia mostram um verdadeiro pugilato unilateral, primeiramente praticado por Frank Bernardo, funcionário do Amazonas, acertando um soco no rosto de Thomaz Lucena, que vai ao chão e permanece atordoado enquanto retorna à si. O agressor bate e caminha para trás, gesticulando como quem aguarda o revide. Em seguida, perto dali, foi a vez do presidente do clube, Wesley Couto, surpreender Naylhor com um soco no rosto. O zagueiro bicolor sai de perto com a cabeça baixa e o nariz sangrando. Depois disso o tumulto inflama de vez até a chegada da Polícia Militar.

Apesar da violência desmedida, a partida foi encerrada com a vitória bicolor por 1 a 0, garantindo a liderança do grupo C do quadrangular decisivo, enquanto o Amazonas permanece na lanterna, com duas derrotas. A repercussão negativa da confusão obrigou o clube a se manifestar publicamente, e o fez negando todos os fatos. "O clube lamenta a confusão generalizada ocorrida próximo ao túnel de acesso ao gramado do estádio. Ressaltamos que a delegação do Paysandu foi tratada de maneira cordial, inclusive, com a disponibilidade de segurança particular para controle da equipe. Os fatos serão apurados e encaminhados às autoridades competentes", disse em nota.