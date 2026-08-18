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Torcida organizada cobra elenco do Paysandu após goleada: 'A paciência acabou'

Resultado de 4 a 0 para a Ferroviária deixou os bicolores no meio do bolo do G8 da Série C do Brasileirão

Junior Cunha
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Cobrança foi feita pelas redes sociais nesta terça-feira (18). (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu entrou em uma situação delicada na Série C do Campeonato Brasileiro. A goleada sofrida para a Ferroviária nesta segunda-feira (17) pela 17ª rodada do torneio, colocou os bicolores no meio do bolo em busca da classificação ao quadrangular. Embora ainda esteja no G8, os dois últimos jogos da primeira fase precisam ser na base do "erro zero".

Nesta terça-feira (18), o tom de cobrança vindo das arquibancadas aumentou. Pelas redes sociais, a principal torcida organizada do clube publicou uma nota reforçando o clima de pressão que o Paysandu vive faltando duas semanas para o encerramento da fase de pontos corridos do Brasileirão da Série C.

Na publicação, a Torcida Bicolor disse que "a paciência acabou" e foi enfática ao dizer que "caso falte garra e dedicação cobraremos de forma firme". Além disso, alguns questionamentos foram feitos, como sobre "até quando o Paysandu vai entrar em campo sem demonstrar segurança".

"A paciência acabou! É inadmissível que justamente na reta final da 1ª fase o elenco se encontre nessa situação. (...) São gols que fazem o torcedor bicolor se perguntar: até quando vamos assistir aos mesmos erros? Até quando o Paysandu Sport Club vai entrar em campo sem demonstrar a segurança e a concentração que uma reta final exige? Nós acreditamos, honrem essa camisa que o apoio nunca faltará, mas caso falte garra e dedicação cobraremos de forma firme buscando o melhor sempre para nosso clube!", escreveu a Torcida Bicolor.

Contra a Ferroviária, no interior de São Paulo, o Paysandu foi presa fácil. Com nove minutos do primeiro tempo, a Locomotiva já vencia por 2 a 0, com dois gols marcados pelo atacante Vitor Barreto. No segundo tempo, a goleada por 4 a 0 foi completada com gols de Juninho e Douglas Skilo.

Apesar da derrota elástica, o Paysandu segue dentro do G8, agora na sexta colocação com 26 pontos. Porém, a diferença para o Amazonas, primeira equipe fora da zona de classificação, caiu para dois pontos.

No próximo sábado (22), os bicolores vão encarar o Ituano, de novo no interior de São Paulo, na cidade de Itu, às 17h, pela penúltima rodada da primeira fase. A equipe paulista está na 15ª posição com 22 pontos, quatro a menos que o Papão.

O encerramento da primeira fase será no dia 29 de agosto contra o Maringá em Belém, às 17h no Estádio Banpará Curuzu.

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