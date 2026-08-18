Torcida organizada cobra elenco do Paysandu após goleada: 'A paciência acabou' Resultado de 4 a 0 para a Ferroviária deixou os bicolores no meio do bolo do G8 da Série C do Brasileirão Junior Cunha 18.08.26 18h42 Cobrança foi feita pelas redes sociais nesta terça-feira (18). (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu entrou em uma situação delicada na Série C do Campeonato Brasileiro. A goleada sofrida para a Ferroviária nesta segunda-feira (17) pela 17ª rodada do torneio, colocou os bicolores no meio do bolo em busca da classificação ao quadrangular. Embora ainda esteja no G8, os dois últimos jogos da primeira fase precisam ser na base do "erro zero". Nesta terça-feira (18), o tom de cobrança vindo das arquibancadas aumentou. Pelas redes sociais, a principal torcida organizada do clube publicou uma nota reforçando o clima de pressão que o Paysandu vive faltando duas semanas para o encerramento da fase de pontos corridos do Brasileirão da Série C. Na publicação, a Torcida Bicolor disse que "a paciência acabou" e foi enfática ao dizer que "caso falte garra e dedicação cobraremos de forma firme". Além disso, alguns questionamentos foram feitos, como sobre "até quando o Paysandu vai entrar em campo sem demonstrar segurança". "A paciência acabou! É inadmissível que justamente na reta final da 1ª fase o elenco se encontre nessa situação. (...) São gols que fazem o torcedor bicolor se perguntar: até quando vamos assistir aos mesmos erros? Até quando o Paysandu Sport Club vai entrar em campo sem demonstrar a segurança e a concentração que uma reta final exige? Nós acreditamos, honrem essa camisa que o apoio nunca faltará, mas caso falte garra e dedicação cobraremos de forma firme buscando o melhor sempre para nosso clube!", escreveu a Torcida Bicolor. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Contra a Ferroviária, no interior de São Paulo, o Paysandu foi presa fácil. Com nove minutos do primeiro tempo, a Locomotiva já vencia por 2 a 0, com dois gols marcados pelo atacante Vitor Barreto. No segundo tempo, a goleada por 4 a 0 foi completada com gols de Juninho e Douglas Skilo. Apesar da derrota elástica, o Paysandu segue dentro do G8, agora na sexta colocação com 26 pontos. Porém, a diferença para o Amazonas, primeira equipe fora da zona de classificação, caiu para dois pontos. No próximo sábado (22), os bicolores vão encarar o Ituano, de novo no interior de São Paulo, na cidade de Itu, às 17h, pela penúltima rodada da primeira fase. A equipe paulista está na 15ª posição com 22 pontos, quatro a menos que o Papão. O encerramento da primeira fase será no dia 29 de agosto contra o Maringá em Belém, às 17h no Estádio Banpará Curuzu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Torcida organizada cobra elenco do Paysandu após goleada: 'A paciência acabou' Resultado de 4 a 0 para a Ferroviária deixou os bicolores no meio do bolo do G8 da Série C do Brasileirão 18.08.26 18h42 RISCO Se a Série C terminasse hoje, qual seria o grupo do Paysandu na fase decisiva? Correndo risco de eliminação precoce, o Paysandu precisa pontuar para manter a esperança na classificação para a segunda fase 18.08.26 17h04 Futebol Pedro Henrique: 18 cartões em 29 jogos antes da maior venda da história do Paysandu Volante de 18 anos recebeu 18 amarelos e dois vermelhos na temporada e seguirá no Papão até o fim da Série C antes de se transferir para o Flamengo 18.08.26 16h59 FUTEBOL Paysandu possui uma das piores defesas da Série C e é o único clube no G8 com saldo negativo Equipe alviceleste é a segunda pior defesa da Terceira Divisão e sinal de alerta foi ligado na Curuzu 18.08.26 14h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Pedro Henrique: 18 cartões em 29 jogos antes da maior venda da história do Paysandu Volante de 18 anos recebeu 18 amarelos e dois vermelhos na temporada e seguirá no Papão até o fim da Série C antes de se transferir para o Flamengo 18.08.26 16h59 São Paulo reencontra caminho da vitória contra Bolívar e pega Boca nas quartas da Sul-Americana 18.08.26 23h41 Futebol Comentarista da SporTV elogia postura do Remo e destaca trabalho de Léo Condé Após o empate contra o Colorado no Beira-Rio, Gilmar Ferreira afirmou que Leão não se intimidou e valorizou desempenho técnico da equipe 18.08.26 16h00 Futebol Levantamento aponta pós-Copa ruim do Remo; confira os números Equipe azulina figura na 'zona de rebaixamento' em ranking com os 20 clubes do Brasileirão 18.08.26 20h35