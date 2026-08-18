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Pedro Henrique: 18 cartões em 29 jogos antes da maior venda da história do Paysandu

Volante de 18 anos recebeu 18 amarelos e dois vermelhos na temporada e seguirá no Papão até o fim da Série C antes de se transferir para o Flamengo

O Liberal
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O volante Pedro Henrique tem tido uma temporada marcante com a camisa bicolor. (Jorge Luís Totti / Paysandu)

A temporada de afirmação de Pedro Henrique no Paysandu também é marcada por uma estatística que chama atenção: o volante de 18 anos recebeu 20 cartões em 29 partidas disputadas em 2026. São 18 amarelos e dois vermelhos, distribuídos entre Série C, Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Copa Norte e Copa Verde.

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Dos 18 cartões amarelos recebidos, nove foram na Série C, competição que concentra a maior parte das partidas do volante. No Campeonato Paraense, foram dois amarelos; na Copa do Brasil, três; na Copa Norte, outros três; e na Copa Verde, um.

A conta mostra que Pedro Henrique recebeu algum tipo de cartão em mais da metade dos jogos que disputou em 2026. Na Série C, competição em que o Paysandu está concentrado na luta pelo acesso, o volante já foi advertido nove vezes.

Os números, no entanto, não resumem o jogador a um problema disciplinar. A quantidade de cartões também acompanha o perfil de um volante jovem que ganhou espaço no futebol profissional e atua em uma função marcada pelo contato físico e pelas disputas no meio-campo.

Pedro Henrique chegou ao profissional do Paysandu em 2025, quando fez apenas seis partidas. Aos 18 anos, consolidou-se no elenco principal nesta temporada e chamou a atenção do Flamengo.

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Maior venda da história do Paysandu

O desempenho em campo ajudou a colocar o volante no radar do clube carioca. Em abril deste ano, o Paysandu oficializou a venda dele ao Flamengo, em negociação que se tornou a maior da história do clube paraense.

O acordo gira em torno de R$ 3,04 milhões, com o Flamengo adquirindo o jogador por três temporadas. Apesar da transferência, Pedro Henrique continuará no Paysandu até o fim da Série C, previsto para 25 de outubro, para ajudar a equipe na disputa pelo acesso à Série B.

O Papão ainda manteve 7% de participação em uma futura negociação do volante, o que pode representar uma nova receita para o clube caso o jogador seja negociado pelo Flamengo posteriormente.

A negociação supera a então maior venda do Paysandu, a transferência do meia-atacante Marllon para o Gil Vicente, de Portugal, em 2022. Na ocasião, o negócio foi fechado por cerca de 350 mil euros, aproximadamente R$ 1,95 milhão na cotação da época.

Pedro Henrique agora terá mais alguns jogos para aumentar a conta de cartões — e, principalmente, ajudar o Paysandu na busca pelo acesso — antes de vestir oficialmente a camisa do Flamengo.

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