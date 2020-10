Torcedores entram na Curuzu para cobrar jogadores, comissão técnica e diretoria do Paysandu

Alguns torcedores foram até o estádio da Curuzu para cobrar dos jogadores, comissão técnica e diretoria do Paysandu melhor desempenho na Série C do Campeonato Paraense.

A ação foi registrada na noite desta sexta-feira (16), após o treino bicolor e publicada na redes sociais. Na foto, a torcida está na arquibancada e parte do elenco, da comissão e também da diretoria no gramado.

Tudo começou quando membros de uma torcida foram até o estádio e ficaram na entrada da travessa Curuzu. Pelo que foi apurado, a entrada dos manifestantes não foi forçada.

O presidente do Paysandu, Ricardo Gluck Paul, informou que foi autorizada a entrada dos torcedores. "Houve uma boa conversa entre os atletas e a torcida", afirmou.

Depois, o assessoria do clube informou com mais detalhes sobre o ocorrido. Segundo ela, após o treino coletivo comandado pelo técnico Matheus Costa, um grupo de 30 torcedores foram para a Curuzu pedir para conversar com o elenco sobre os últimos resultados.

"Os jogadores, integrantes da comissão técnica e da diretoria ouviram atentamente as colocações de alguns deles. O zagueiro Micael e o atacante Nicolas falaram pelo grupo.Para seguir as regras de distanciamento social, os torcedores ficaram na arquibancada e o plantel no gramado", informou a assessoria do Paysandu.

O Paysandu não vive um bom momento na Série C do Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Clube do Remo e Santa Cruz-PE e caiu para a sétima colocação na tabela de classificação da Série C. Tem a mesma pontuação (11 pts) do primeiro colocado da zona de rebaixamento.