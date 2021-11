Torcedores do Paysandu enfrentam fila na Curuzu para comprar ingressos para o Re-Pa da Copa Verde

Começou a semana se clássicos. Leão e Papão começam a decidir uma vaga na grande final da Copa Verde 2021, nesta quarta-feira (1), às 20h, no estádio bicolor. Após não ter conseguido o acesso para a Série B, o Paysandu terá o apoio do torcedor no clássico e nesta segunda-feira (29), muitos torcedores formaram filas na Curuzu para adquirir ingressos para o Re-Pa.

A Curuzu poderá receber 9.012 torcedores para o jogo contra o Remo, referentes a 50% da capacidade do estádio permitida pela Prefeitura de Belém e Governo do Pará. Os bilhetes para o clássico estão disponíveis nos valores de R$30 a arquibancada e R$50 a cadeira.

Na atual temporada o Paysandu já enfrentou o Remo no Estádio da Curuzu. A partida foi pelo Campeonato Paraense, porém, o clube bicolor saiu derrotado pelo placar de 4 a 2.

Em 2021 o Paysandu realizou apenas três partidas com a presença de torcedores, contra o Botafogo-PB, partida que terminou empatada em 0 a 0, a derrota de 4 a 1 para o Ituano-SP, também pela Série C, além do empate em 1 a 1 contra o Castanhal, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. No último jogo do quadrangular da Série C, diante do Criciúma-SC, o Paysandu recebeu a orientação dos órgãos de segurança, que fosse realizada a partida sem torcedores, após invasão ao gramado de membros de uma torcida uniformizada do clube.