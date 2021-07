Técnico do Paysandu promete mudanças no jogo contra o Manaus pela Série C: 'Para desempenhar o melhor futebol'

O técnico Vinícius Eutrópio vai fazer mudanças no Paysandu para enfrentar o Manaus no próximo domingo (25), às 17 horas, na Arena Amazônia. Foi o que ele revelou na coletiva realizada nesta quinta-feira (22) depois do treino.

“Pode haver mudança sim. Mas não será apenas pelo resultado do jogo anterior. Porque nós mudamos com resultado positivo. A realidade é que estamos sempre buscando a melhor solução para desempenhar o melhor futebol”, comentou.

Danrlei

Uma das mudanças é no ataque. Danrlei, de 25 anos, marcou o gol de empate do Paysandu com o Altos-PI e chamou a atenção do técnico pelo desempenho em campo.

“Danrlei é uma grata revelação, apesar de ser jovem e ter só dois anos como profissional. É uma aposta regional que o clube fez e precisamos ter paciência, vai muito também do mérito do jogador, é uma opção sim, estamos trabalhando durante a semana com ele como opção”, afirmou.

Outra mudança será na zaga. Denilson retorna no lugar de Alisson após cumprir suspensão.

Recém-contratados

O técnico Vinícius Eutrópio ainda indicou quem deve levar dos recém-contratados. Segundo ele, Rildo e Thiago Santos devem estar na delegação que vai para Manaus (AM).

“Thiago foi para o banco. Tínhamos previsão de que jogasse no máximo 10 minutos porque vinha de um período de transição no ex-clube, mas infelizmente tivemos que fazer substituições forçadas no jogo contra o Altos-PI. Mas tinha um tempo muito grande para terminar o jogo e não conseguimos colocá-lo, porque não iria jogar o tempo necessário. O Thiago foi para o banco e está mais a disposição e o Rildo, que passou a semana toda trabalhando como a gente”, comentou.

Treino

O técnico bicolor revelou que vem treinando finalização. Inclusive, foi o que fez com que a atividade nesta quinta-feira, realizada na Desportiva, demorasse tanto.

“Quinta-feira de muito trabalho. Não focamos somente no treinamento. Chegamos ao clube bem cedo. Foi uma quinta proveitosa, trabalhamos momentos do jogo que precisamos melhorar. Hoje foi só o ultimo terço do campo, parte ofensiva, próxima área, com finalização e movimentação para ajustar essa parte”, contou.

Confiança

O Paysandu quer a quarta vitória fora de casa. Aliás, o time bicolor está melhor jogando longe de Belém, que gera uma certa confiança, segundo Vinícius Eutrópio.

“Fora de casa os outros times se atiram muita e o nosso time gosta de jogar também fica mais aberto e equilibrado. Se você sai quatro vezes e ganhe três a confiança para o joga fora de casa aumenta”, avaliou.

O jogo entre Manaus e Paysandu terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.