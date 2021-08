Técnico do Paysandu fala sobre possível estreia de jogador na partida contra o Jacuipense

O Paysandu pode vir com mudanças no time titular para a partida contra o Jacuipense, no sábado (14), pela 12ª rodada da Série C. Pelo menos foi o que o treinador bicolor, Roberto Fonseca, sinalizou na última entrevista coletiva. O lateral direto recém contratado, Leandro Silva, está regularizado e pode estrear.

"O Leandro acabou de chegar, mas ele tem condições de jogar. Ele vinha trabalhando em um bom nível de competitividade. Mas temos outras opções no time, pra que a gente possa escolher a melhor para o Paysandu no jogo", disse Fonseca.

Em dois jogos no comando do Papão, Fonseca acumula uma vitória e uma derrota. Já na reta final da temporada, a comissão técnica já começa a fazer contas, pensando na classificação à próxima fase da Série C. O treinador, inclusive, estipulou uma meta de pontos para o Paysandu nos próximos sete jogos.

"Uma equipe para se classificar ela tem que ter um comportamento bem definindo. Se você conseguir, em duas partidas, quatro pontos, você tem uma boa referência de classificação. Pensando nisso, temos uma projeção de, no mínimo, 11 pontos em 7 jogos para conseguir a classificação", explicou o treinador.

O Paysandu enfrenta o Jacuipense no sábado (14), às 19h, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance no Oliberal.com.