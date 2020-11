Técnico do Paysandu comemora entrada no G4, mas afirma: 'Manutenção é muito mais difícil'

O técnico João Brigatti venceu sua primeira partida após o seu retorno ao Paysandu nesta reta final de Série C. O próximo confronto da equipe bicolor será na segunda-feira (16), contra o Imperatriz, no Maranhão, às 20h, no estádio Frei Epifânio, em Imperatriz. O duelo terá uma grande importância para o Papão, que pretende se manter na zona de classificação para o quadrangular de acesso.

“Muito tranquilo você trabalhar em cima de vitória, é sempre muito bom. Temos que enaltecer e dar os parabéns para os nossos atletas, foi uma partida muito difícil”, afirmou.

Pela primeira vez na Série C deste ano, o Paysandu terminou uma rodada no G4. Para Brigatti, a manutenção da equipe na parte superior da tabela não será fácil. A situação não está tão confortável para o Papão na tabela que está em quarto lugar com 19 pontos, a mesma pontuação do Manaus, quinto colocado. “Conseguimos o objetivo de entrar no G4, só que a manutenção é muito mais difícil, requer uma atenção e muito treinamento”, finalizou o treinador.

