Sem Bryan Borges, Paysandu define onze inicial para jogo desta quarta (12)

Os onze jogadores do Paysandu que entram em campo contra o São Raimundo-RR nesta quarta (12) já estão definidos. O Papão viajou para Roraima para encarar o adversário na primeira partida da semifinal da Copa Verde. A equipe bicolor fez algumas mudanças com relação ao elenco que jogou contra o Castanhal no início de março, destacando a ausência de Bryan Borges e Borasi.

O técnico Luizinho Lopes não fez mudanças na estrutura do time, que segue jogando com quatro defensores, três meias e três atacantes. Matheus Nogueira, Quintana, Martínez, Marlon, Vargas, Rossi e Nicolas repetem a titularidade, enquanto Edílson, Kevyn, Leandro Vilela e Pedro Delvalle serão as novidades no time inicial.

Absoluto na lateral direita desde o início da temporada, Bryan Borges ficou de fora do jogo desta quarta (12) pois se recupera de uma lesão na coxa direita, motivo de sua saída precoce na partida contra o Castanhal. Um dos principais destaques do time bicolor nos últimos meses, Borasi também ficará de fora após voltar a sentir dores no tornozelo. Veja o elenco:

A partida entre São Raimundo-RR e Paysandu começa às 20h30 desta quarta (12), no estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima. Você poderá acompanhar o lance a lance do jogo pelo portal O Liberal, assim como sintonizar a rádio Liberal+ para ouvir a narração ao vivo.