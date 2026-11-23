Após 20 dias de trabalho, Ricardo Drubscky será apresentado, de forma oficial, à imprensa e torcida do Paysandu nesta terça-feira (24). No Estádio Banpará Curuzu, o executivo de futebol vai falar pela primeira vez sobre os planos que tem para o futebol do clube em 2027.
Aos 66 anos, Ricardo Drubscky estava na categoria de base do Corinthians, onde liderou a reformulação administrativa e estrutural do departamento de futebol.
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No Paysandu, o profissional vem tendo a missão de montar o elenco de 2027 ao lado do técnico Ignácio Neto e da diretoria. Entre os desafios desta etapa, está o orçamento limitado que o Paysandu terá na próxima temporada.
Até o momento, após o anúncio dele, a diretoria bicolor acertou apenas uma contratação. No último sábado, o clube confirmou a chegada do volante Lucas Mila, de 23 anos e que estava defendendo o Anápolis, de Goiás, nas duas últimas temporadas.
Fora das quatro linhas, além da confirmação de Ignácio Neto como treinador, o clube anunciou neste período as chegadas do auxiliar técnico Márcio Fernandes Júnior, do treinador de goleiro Marcos Paulo Gontijo, do preparador físico Fábio Jacobasso e do auxiliar de preparação física Ernandes Holanda para compor a comissão técnica.
Ao site oficial do Paysandu, Ricardo Drubscky ressaltou, no dia 4 de novembro, a "convicção" com que chegava ao clube para liderar o departamento de futebol, que terá como objetivo principal o acesso à Série B em 2027.
"Estou muito feliz e empolgado com esse desafio de liderar o departamento de futebol de um clube dessa expressão. É uma instituição que já enfrentei várias vezes, joga com uma massa apaixonada e vem de um processo muito interessante de reorganização. Chego convicto e confiante de que vamos alcançar nossos objetivos em 2027, o principal deles, claro, o acesso à Série B", disse.
Até o momento, o elenco do Paysandu conta com 17 atletas. O clube já tem um acerto com o lateral esquerdo Renan Castro, mas ainda não tornou oficial a renovação com o defensor.
Confira o elenco de momento do Paysandu:
Goleiros: Sandro; Marcão* e Levi;
Laterais: Edílson e Matheus Capixaba;
Zagueiros: Castro*, Iarley e Libonati;
Meias: Brian, Henrico, Kukri, Marcinho* e Lucas Mila*;
Atacantes: Juninho*, Hinkel, Nico Schiappacasse e Thalyson.
*Contratos renovados ou contratados