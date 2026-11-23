Ricardo Drubscky detalha nesta terça-feira os planos do Paysandu para 2027

Novo executivo do clube, profissional de 66 anos será apresentado na sala de imprensa do Estádio da Curuzu

Após 20 dias de trabalho, Ricardo Drubscky será apresentado, de forma oficial, à imprensa e torcida do Paysandu nesta terça-feira (24). No Estádio Banpará Curuzu, o executivo de futebol vai falar pela primeira vez sobre os planos que tem para o futebol do clube em 2027.

Aos 66 anos, Ricardo Drubscky estava na categoria de base do Corinthians, onde liderou a reformulação administrativa e estrutural do departamento de futebol.

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No Paysandu, o profissional vem tendo a missão de montar o elenco de 2027 ao lado do técnico Ignácio Neto e da diretoria. Entre os desafios desta etapa, está o orçamento limitado que o Paysandu terá na próxima temporada.

Até o momento, após o anúncio dele, a diretoria bicolor acertou apenas uma contratação. No último sábado, o clube confirmou a chegada do volante Lucas Mila, de 23 anos e que estava defendendo o Anápolis, de Goiás, nas duas últimas temporadas.

Fora das quatro linhas, além da confirmação de Ignácio Neto como treinador, o clube anunciou neste período as chegadas do auxiliar técnico Márcio Fernandes Júnior, do treinador de goleiro Marcos Paulo Gontijo, do preparador físico Fábio Jacobasso e do auxiliar de preparação física Ernandes Holanda para compor a comissão técnica.

Ao site oficial do Paysandu, Ricardo Drubscky ressaltou, no dia 4 de novembro, a "convicção" com que chegava ao clube para liderar o departamento de futebol, que terá como objetivo principal o acesso à Série B em 2027.

"Estou muito feliz e empolgado com esse desafio de liderar o departamento de futebol de um clube dessa expressão. É uma instituição que já enfrentei várias vezes, joga com uma massa apaixonada e vem de um processo muito interessante de reorganização. Chego convicto e confiante de que vamos alcançar nossos objetivos em 2027, o principal deles, claro, o acesso à Série B", disse.

Até o momento, o elenco do Paysandu conta com 17 atletas. O clube já tem um acerto com o lateral esquerdo Renan Castro, mas ainda não tornou oficial a renovação com o defensor.

Confira o elenco de momento do Paysandu:

Goleiros: Sandro; Marcão* e Levi;

Laterais: Edílson e Matheus Capixaba;

Zagueiros: Castro*, Iarley e Libonati;

Meias: Brian, Henrico, Kukri, Marcinho* e Lucas Mila*;

Atacantes: Juninho*, Hinkel, Nico Schiappacasse e Thalyson.