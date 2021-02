Paysandu: presidente do clube confirma empréstimo de dois meias

Enquanto busca reforços para as competições de 2021, com foco na Série C do Brasileiro, o Paysandu também continua a operação saídas. Em contato com a equipe de esportes de O Liberal, o presidente do clube, Maurício Ettinger, confirmou que os meias Alan Calbergue e Luiz Felipe sairão por empréstimo.

Luiz Felipe, de 24 anos, chegou ao Paysandu em 2020, após uma passagem pelo Santa Cruz-PE. No entanto, a irregularidade do meia em campo comprometeu uma maior continuidade do jogador. Em 22 jogos, o atleta não marcou gols e era constamente opção vindo do banco de reservas.

Já Alan Calbergue, de 22 anos, é cria das categorias de base do Paysandu. Desde 2017, o atleta tem sido emprestado pelo Papão, pois sempre que esteve no grupo, foi muito pouco utilizado. Nesta temporada atuou apenas em 16 partidas e marcou um gol.