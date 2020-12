Paysandu é condenado a pagar mais de R$1 milhão à empresa e sofre bloqueio de renda

Fora de campo o Paysandu vive um momento delicado. O clube foi condenado em um processo antigo que soma mais de R$1.100 milhão, referente à empresa “Ingresso Fácil”, que chegou ao Paysandu na administração do então presidente Luiz Omar Pinheiro. A informação foi confirmada pelo atual mandatário bicolor Ricardo Gluck Paul.

A justiça determinou a penhora de 20% das rendas do clube alviceleste até que a dívida de R$1.167.000,00 seja quitada. Em rápida conversa com a equipe de OLiberal, o atual presidente do Paysandu Ricardo Gluck Paul chamou o caso de “Herança maldita”.

O advogado do Papão, Pablo Gonçalves, confirmou que já está sabendo da condenação e que o Paysandu já trabalha para tentar reverter a situação: “Já estamos recorrendo dessa decisão”, afirmou.

A empresa “Ingresso Fácil” permaneceu no Paysandu nas administrações dos presidentes Luiz Omar Pinheiro, Vandick Lima e também Alberto Maia.