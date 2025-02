Paysandu abre peneiras para futsal e vôlei; veja como participar

O Paysandu anunciou a realização de peneiras para seleção de novos talentos no futsal e no vôlei, tanto no masculino quanto no feminino. Os testes acontecem nos dias 14 e 15 de fevereiro, no Ginásio Moura Carvalho e na sede social do clube, em Belém. As seletivas são voltadas para crianças e adolescentes de diversas idades. Confira os detalhes:

Peneira de Vôlei

A seleção para as equipes masculina e feminina do vôlei bicolor ocorre na sexta-feira, dia 14 de fevereiro, no Ginásio Moura Carvalho. Para participar, os atletas devem pagar uma taxa de R$ 20 (somente em espécie). Confira os horários:

Masculino (nascidos em 2008, 2009, 2010 e 2011): 14h às 15h30

Feminino (nascidas em 2009, 2010 e 2011): 15h30 às 17h

Peneira de Futsal

Os testes para o futsal serão realizados no sábado, dia 15 de fevereiro, e são destinados a jogadores nascidos entre 2013 e 2019. As inscrições custam R$ 30, com pagamento realizado apenas na Secretaria da Sede Social do Paysandu (Av. Nazaré, 404). Confira os horários para cada ano de nascimento:

2013: 8h

2014: 9h

2015: 10h

2016: 11h

2017: 14h

2018: 15h

2019: 16h

A iniciativa faz parte do projeto do Paysandu de fortalecimento das categorias de base, visando a formação de novos atletas para as modalidades.

Para mais informações, os interessados podem procurar a Secretaria da Sede Social do clube ou entrar em contato pelo telefone (91) 98407-2457.