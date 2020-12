'Não temos que nos preocupar com ninguém', afirma lateral do Paysandu sobre adversários do quadrangular

No próximo fim de semana, o Paysandu inicia o último passo em busca do acesso à Série B. A equipe está no quadrangular que dá duas vagas para a Segundona 2021, no mesmo grupo de Remo, Londrina-RS e Ypiranga-RS, o primeiro adversário na fase. Ainda assim, o lateral-esquerdo bicolor Diego Matos garante que o Papão deve precisa se preocupar apenas consigo mesmo:

"Não temos que nos preocupar com ninguém, temos que fazer o nosso trabalho quietinhos. A gente sabe que é um novo campeonato, todos os que se classificaram foram por méritos e todos os jogos vão ter seus graus de dificuldade", afirmou.

O Papão estreia no domingo (13), às 18h, no Mangueirão, contra o Ypiranga-RS. A partida tem transmissão lance a lance em OLiberal.com.

Confira a entrevista completa de Diego Matos:

Fase positiva:

"É claro que o grupo teve uma crescente muito boa durante a competição. Estamos há sete jogos [nota: na verdade, são oito partidas] sem perder, um gol sofrido, isso dá um ânimo a mais. Agora vamos fazer nossa parte nestes seis jogos que temos, para conseguirmos nosso objetivo principal que é o acesso".

Tempo de preparação:

"É claro que os jogos ficaram distantes um pouco um do outro. Com isso, vamos ter um tempo maior de preparação, para quando chegar no dia do jogo, a gente responder da melhor maneira possível".

Pontuação para o acesso:

"Ainda não foi repassado para a gente um número certo de pontuação para ter o acesso garantido. Mas é claro que a gente vai buscar a maior somatória possível de pontos, para não ficar dependendo de ninguém, e a gente fazer só nossa parte".

Menos jogos fora de Belém:

"A logística ficou um pouco boa, vamos sair apenas para dois jogos fora. Vamos ter agora três jogos em Belém. Temos que fazer o maior número de pontos dentro de casa e ficar um pouquinho mais tranquilo. Mas dentro de casa ou fora, temos que entrar com o mesmo espírito, para conseguir o resultado positivo".

Posição favorita:

"A minha posição de origem é de lateral-esquerdo, mas nos últimos jogos o treinador me utilizou de meia ou extremo. Mas deixo para o critério do professor, onde me utilizar, vou procurar ajudar o Paysandu da melhor maneira possível".