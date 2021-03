Meia do Paysandu fala sobre suas características: 'Piso bem na área'

Recém-contratado no Paysandu, o meia João Paulo foi apresentado durante a coletiva na tarde desta segunda-feira (8). Mesmo sendo meio, João Paulo marcou 10 gols durante a última temporada - o detalhe é que ele não se vê como artilheiro, mas gosta muito de ser articulador no jogo.

“Artilheiro não, pois minha principal característica ser meia, gosto muito de articular bem o jogo. Mas sou um meia que piso bem na área e procuro está bem concentrado para quando as oportunidades aparecerem fazer os gols, espero que consiga manter os bons números com a camisa do Papão e manter os números da temporada passada”, afirmou.

Para o atleta, jogo de estreia será a partida da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (10), no Rio de Janeiro contra o Madureira, pela primeira fase da competição. O atleta ainda não está 100% mas à disposição de Itamar Schulle.

“O elenco está bem preparado, vamos ter um tempinho para ajustar os últimos detalhes, creio que vamos conseguir fazer um jogo, conseguir trazer um bom resultado de lá. Estou bem preparado para atuar, mas não estou 100% ainda. Estou conhecendo o nosso grupo ainda, conheço alguns por ter jogado junto ou contra. Estou à disposição do treinador para poder esta ajudando e dando o máximo para esse jogo importante de quarta-feira”, finalizou.

Madureira e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 15h30, no estádio Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com