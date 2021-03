Meia do Paysandu aceitou proposta a pedido do pai que é torcedor fanático do clube

O meia Elyeser é natural de Abaetetuba e essa é a sua primeira oportunidade em um clube paraense. Assim como outros atletas que chegaram ao clube recentemente, ele poderá estrear com a camisa bicolor já na próxima rodada, pois seu nome já conta no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Para o atleta, será uma honra defender as cores do Paysandu, pois sua família, em especial seu pai, são torcedores do bicolores. Inclusive, Elyeser atendeu um pedido de seu genitor e veio jogar pelo Papão.

“Jogar no Paysandu pra mim é uma honra, jogar no maior detentor de títulos do estado. É uma responsabilidade muito grande que carrego também pois toda minha família torce pelo clube, em particular meu pai, que é um torcedor fanático do clube e foi um pedido dele que eu viesse jogar aqui”, afirmou o jogador.