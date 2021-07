Goleiro do Paysandu projeta pontuação e afirma sobre reforço: 'Vai dar trabalho aos adversários'

Em busca de uma referência para suprir a saída do artilheiro Nicolas, o Paysandu fechou a contratação do atacante Rafael Grampola, nesta terça-feira (13). O goleiro Victor Souza comentou sobre o reforço e revelou ter estudado sobre o jogador, para enfrentá-lo em outras edições da Série C.

"É um jogador de alto nível, de referência. Canhoto, muito bom finalizador, muito bom na primeira bola, no cabeceio, batedor de pênalti. Joguei muitas vezes contra, quando ele estava no Joinville. Estudei muito ele e tenho certeza que vai fazer o papel dele, agora, ao meu favor. Vai dar trabalho aos adversários", disse Victor.

Desempenho na Curuzu

Um dos temas do momento no Paysandu é a dificuldade em vencer dentro do próprio estádio, na Curuzu, nesta Terceirona. Victor Souza analisou o fato e projetou a pontuação que a equipe precisa ter para se classificar. No entanto, ressalta a importância de fazer o dever de casa, para alcançar o primeiro objetivo no torneio:

"[Se tivesse torcida] a Curuzu estaria lotada, a gente sabe da força bicolor aqui. Nos jogos fora de casa também. Temos que balancear dentro de casa, agora é neutralizar para conseguir o tão sonhado três pontos [em casa]. Eu vejo que podemos conquistar seis pontos nos próximos dois jogos e terminar o primeiro turno com 17 pontos, o que é meio caminho andado. O objetivo é chegar a 30 pontos e vamos lutar para buscar essa finalização", concluiu.