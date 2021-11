Executivo do Paysandu traça perfil do novo técnico; Papão possui lista e alguns nomes são prioridades

Semana de Re-Pa e segue as indefinições de quem será o novo técnico do Paysandu para a temporada 2022. O clube terá à frente do time contra o Remo o auxiliar técnico Wilton Bezerra, porém, o pensamento do clube é que o novo comandante seja apresentado ainda nesta semana na Curuzu. O executivo de futebol, Fred Gomes, traçou o perfil escolhido pelo Papão para o novo treinador e que uma lista de nomes já está sendo debatida.

Em conversa com a equipe de O Liberal, Fred Gomes informou que, em reunião com a diretoria, discutiu qual será o perfil do novo comandante alviceleste e alguns nomes o clube possui como prioridade.

“Não temos ainda o nome definido, só traçamos o perfil. Minha chegada a Belém está prevista para quarta-feira (1), então a partir desta data, vamos buscar o técnico para comandar o Paysandu. Por enquanto, é só especulação, mas temos alguns nomes como prioridade. Traçamos com o presidente que o novo técnico tenha perfil de propor jogo, que faça o time jogar dentro e fora de casa. Que ele tenha um perfil vencedor por ponde passou e que possa se adaptar a uma equipe de massa, que não encare que uma derrota do Paysandu nas competições seja algo normal”, disse, Fred Gomes, sem revelar os nomes.

A decisão do nome do novo comandante será tomada entre Fred Gomes e Lecheva, que irão debater qual a melhor alternativa para o clube para a temporada 2022.

“Fui a Belém, mas tinha compromissos marcados em Fortaleza (CE) e retorno a Belém na quarta. Apresentei alguns nomes, Lecheva apresentou outros e vamos traçar comissão técnica e treinador quando eu estiver em Belém”, finalizou.