Ex-Remo, novo reforço para o ataque bicolor afirma: 'Estou fechado com o Paysandu'

Como informado na tarde desta terça-feira (24), o Paysandu acertou a contratação do atacante Tcharlles. O jogador, que conquistou o acesso à Série B com o Remo em 2020, estava na Inter de Limeira (SP) e não joga desde março deste ano, no Paulistão.

O jogador falou pela primeira vez como jogador bicolor ao site do clube: "Estou fechado com o Paysandu. Sei da responsabilidade e do tamanho do clube. Estou muito feliz com esse momento e tenho certeza que vou chegar para ajudar e somar para a gente conquistar esse acesso. Conto com a torcida de vocês", disse Tcharlles.

Tcharlles vem para reforçar o setor do ataque do Papão na Série C, que conta, atualmente, com Rildo, Rafael Grampola, Thiago Santos, Luan Santos, Marlon e Bruno Paulo.

Antes do Papão, Tcharlles esteve na Inter de Limeira (Divulgação/ Inter de Limeira)

Enquanto a diretoria trabalha para reforçar o Paysandu nessa reta final da primeira fase da Série C, os jogadores seguem em preparação para a partida contra o Floresta-CE, marcado para sábado (28), às 19h, na Curuzu. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.

FICHA TÉCNICA

Nome: Tcharlles Batista Bispo

Nascimento: 12/01/1992 (29 anos)

Naturalidade: Rolândia (PR)

Altura: 1,75 m

Peso: 68 kg

Posição: atacante

Clubes: Nacional-PR, Portuguesa-PR, Foz do Iguaçu-PR, Toledo-PR, Genus-RO, Cianorte-PR, Campinense-PB, Rolândia-PR, Rio Branco-PR, Ferroviária-SP, Clube do Remo e Inter de Limeira-SP