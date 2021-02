Ex-Paysandu acusa clube de inadimplência e pede o bloqueio de parte de patrocínio na Justiça

As dificuldades financeiras do Paysandu não é segredo para ninguém e a história ganhou mais um capítulo. O ex-jogador do clube Dyego Sousa entrou na Justiça para pedir a penhora de parte do patrocínio do Parazão 2021. De acordo com os advogados do ex-atleta, o Papão permanece inadimplente com Dyego. O valor é da dívida é de R$ 173.600,04 mil.

Além disso, no documento, os representantes de Dyego Sousa questionam o fato do Paysandu contratar jogadores: "O clube demandado não vem honrando o pagamento dos acordos realizados com seus ex-atletas, ainda que a imprensa venha divulgando sistemáticas contratações de novos jogadores para o seu plantel, o que denota desembolso de vultosas quantias para essa finalidade".

Para finalizar, os advogados de Dyego fazem uma outra solicitação: o cancelamento de uma videoconferência de conciliação, que está marcada para abril. E reiteram o pedido para o bloqueio dos valores que o clube deve ao ex-jogador bicolor que, segundo o site OGol, vestiu a camisa do Papão em 2012.

"O ex-atleta, ora reclamante, requer o cancelamento da audiência de Conciliação em Execução por videoconferência designada para o dia 16/04/2021, às 11h, porque inócua, já que o time demandado mantém-se inerte perante seus credores, com a imediata determinação judicial de penhora das verbas de patrocínio".

O outro lado

A reportagem tentou entrar em contato com o advogado do Paysandu, Pablo Gonçalves, mas até o momento não obteve resposta.