Ex-executivo de futebol do Paysandu é anunciado no Cruzeiro

O executivo de futebol André Mazzuco foi anunciado pelo Cruzeiro como novo diretor de futebol e iniciará o planejamento para a próxima temporada juntamente com o técnico Luiz Felipe Scolari. Mazzuco tem chegada prevista em Belo Horizonte na próxima quinta-feira (7).

André foi demitido do Vasco em dezembro junto com o técnico Ricardo Sá Pinto. Antes do time carioca o executivo passou pelo Paysandu, onde permaneceu de abril de 2017 até agosto de 2018, quando decidiu, em comum acordo, por sua saída do clube. A equipe bicolor estava na zona do rebaixamento da Série B e caiu para a terceira divisão do Brasileirão.

Cruzeiro

Mazzuco chega para substituir o ex-jogador Deivid, que continua no clube, mas voltará a ocupar a função de diretor técnico. Em entrevista ao site do Cruzeiro, André Mazzuco comentou sobre os desafios que terá pela frente.

“É um grande privilégio poder estar em um clube como o Cruzeiro, com nove milhões de torcedores apaixonados, uma estrutura fantástica, com condições de trabalho vantajosas para todo profissional de futebol. Vejo que, além de se reorganizar por meio da gestão profissional que já vem sendo feita pelo presidente Sérgio e toda sua equipe, o grande desafio do Cruzeiro é voltar a vencer, retomar as conquistas, algo extremamente fundamental e condizente com a história do clube”, avaliou.