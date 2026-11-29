'Espírito Cabano': Paysandu apresenta o uniforme principal para 2027

Por mais um ano, camisa de jogo é confeccionada pela Lobo, marca própria do clube

Em 2027, o "Espírito Cabano" vai vestir o Paysandu nas competições ao longo do ano. Este é o nome da camisa que foi apresentada pelo clube neste domingo (29). O uniforme será o principal que o elenco vai usar na temporada e tem, por mais um ano, a marca Lobo como fornecedora.

A camisa é a primeira da coleção "Cabanos 2027" que o Paysandu vai apresentar ao longo dos próximos meses. A ideia do clube, segundo divulgado, é homenagear a "memória da Cabanagem", com o slogan "a bravura que veste a nossa história".

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O novo uniforme do Paysandu traz de volta as tradicionais listras em tom de azul royal na parte da frente. Nas costas, o branco predomina no local onde ficará o número dos jogadores. A peça tem ainda as golas e punhos da camisa inspirados nas paredes das antigas casas dos cabanos.

"Estar ao lado da Fiel é o nosso compromisso. O cabano pertence à história. A camisa pertence ao presente. A "Espírito Cabano" fala da nossa terra e da nossa gente. É uma camisa que o torcedor veste com orgulho dentro e fora do estádio", disse o presidente do clube, Márcio Tuma.

Segundo divulgado pelo clube, a camisa é uma peça que "acaba com a divisão entre camisa de jogador e de torcedor", com a marca Lobo voltando a entregar um único uniforme para torcedores e atletas.