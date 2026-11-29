Um homem, identificado como Wanderson Douglas da Silva Ferreira, de 25 anos, morreu na manhã deste domingo (29), após ser espancado na saída de uma festa. O crime aconteceu em Belém, por volta das 6h30, e teria sido motivado por uma briga entre torcidas. Wanderson, conhecido como DG, era parte da Terror Bicolor, torcida organizada do Paysandu.
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A confusão foi registrada na passagem Mirandinha, próxima à avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro do Barreiro. À Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou que “as providências iniciais sobre o caso foram adotadas”. As autoridades afirmam que solicitarão imagens de câmeras de monitoramento e ouvirão testemunhas para “completo esclarecimento dos fatos”.
“A vítima morreu no hospital em decorrência dos ferimentos provocados por golpes de faca”, declarou a Polícia Civil. O órgão não informou se suspeitos já foram localizados.
DG foi agredido por diversas pessoas e levou golpes de paus e pedras, principalmente na cabeça. Devido ao impacto, o jovem sofreu traumatismo craniano, segundo informações que circulam nas redes sociais.
Testemunhas teriam socorrido DG e o levado ao Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (PSM da 14), onde não resistiu aos ferimentos e morreu. A equipe de reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e aguarda mais informações.
Em nota publicada no Instagram, a A.R.S.C.T.U. Torcida Bicolor — Terror Bicolor — lamentou a morte de DG. O grupo relatou que todos os membros ficaram abalados ao serem surpreendidos pela notícia. “Nos faz refletir sobre como a vida é preciosa e passageira”, disse.
“Douglas, uma das grandes referências à frente de um bonde da nossa torcida, era amado e respeitado por onde passava. Sua presença, amizade e dedicação jamais serão esquecidas. Hoje, fica a tristeza pela sua partida e a saudade de tudo o que ele representou para nós. Douglas não era apenas um diretor, era um amigo, um companheiro de caminhada e alguém que fazia a diferença dentro e fora da torcida”, falou.