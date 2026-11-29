DG da Terror Bicolor morre após ser espancado em briga

Wanderson Douglas da Silva Ferreira, de 25 anos, estava em uma festa antes do crime

Um homem, identificado como Wanderson Douglas da Silva Ferreira, de 25 anos, morreu na manhã deste domingo (29), após ser espancado na saída de uma festa. O crime aconteceu em Belém, por volta das 6h30, e teria sido motivado por uma briga entre torcidas. Wanderson, conhecido como DG, era parte da Terror Bicolor, torcida organizada do Paysandu.

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A confusão foi registrada na passagem Mirandinha, próxima à avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro do Barreiro. À Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou que “as providências iniciais sobre o caso foram adotadas”. As autoridades afirmam que solicitarão imagens de câmeras de monitoramento e ouvirão testemunhas para “completo esclarecimento dos fatos”.

“A vítima morreu no hospital em decorrência dos ferimentos provocados por golpes de faca”, declarou a Polícia Civil. O órgão não informou se suspeitos já foram localizados.

DG foi agredido por diversas pessoas e levou golpes de paus e pedras, principalmente na cabeça. Devido ao impacto, o jovem sofreu traumatismo craniano, segundo informações que circulam nas redes sociais.

Testemunhas teriam socorrido DG e o levado ao Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (PSM da 14), onde não resistiu aos ferimentos e morreu. A equipe de reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e aguarda mais informações.

Em nota publicada no Instagram, a A.R.S.C.T.U. Torcida Bicolor — Terror Bicolor — lamentou a morte de DG. O grupo relatou que todos os membros ficaram abalados ao serem surpreendidos pela notícia. “Nos faz refletir sobre como a vida é preciosa e passageira”, disse.