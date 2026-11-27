Paysandu anuncia novo volante para 2027

Jogador de 24 anos foi formado na base do Cruzeiro-MG e estava no Betim-MG; Contrato com o Papão vai até o fim da próxima temporada

O Paysandu anunciou, nesta sexta-feira (27), a contratação do volante Riquelmy para a temporada 2027. Formado nas categorias de base do Cruzeiro-MG, o meio-campista, de 24 anos, assinou contrato com o Papão até o fim da próxima temporada.

O jogador estava no Betim-MG e disputou 31 partidas nas últimas duas temporadas. Em sua chegada ao clube bicolor, Riquelmy demonstrou entusiasmo com o novo desafio e afirmou que espera contribuir para os objetivos da equipe.

“Estou muito feliz e motivado em estar vestindo essa camisa do Paysandu. É uma honra fazer parte desse projeto, e espero corresponder a todas as expectativas, alcançando todos os objetivos do clube e colocando o Papão no lugar que nunca deveria ter saído”, declarou.