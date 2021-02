Empresário do jogador confirma e volante cria do Remo pode reforçar o Paysandu em 2021

O Papão está atrás de jogadores para a temporada 2021 e busca no passado recente um possível reforço para a saída de Uchôa, que “atravessou” e foi jogar no Remo. O volante paraense Jhonnatan, de 29 anos, é a bola da vez no Paysandu. O empresário do jogador, Júlio César Patrício, confirmou ao OLiberal que a negociação com o clube alviceleste segue firme.

Júlio César revelou que existem pendências com o Náutico-PE, atual clube de Jhonnatan, porém existe a possibilidade do atleta voltar a vestir a camisa bicolor.

“Estamos conversando com o Paysandu, que fez uma proposta, mas é necessário compor com o Náutico-PE, pois ele ainda possui contrato com o clube. O Jhonnatan gosta do Paysandu, mesmo sabendo que atualmente a realidade do clube é outra por estar em uma Série C e entende a filosofia atual e as dificuldades”, disse.

O empresário do atleta afirmou que possui outras propostas, mas que pretende resolver essa negociação com o Paysandu e Náutico ainda hoje.

“O Jhonnatan é um jogador que possui mercado, porém não vamos negociar o atleta com vários clubes, não fazemos esse tipo de negociação. Espero que tudo se resolva ainda nesta quinta-feira (18)”, finalizou.

O volante Jhonnatan, de 29 anos, é cria das categorias de base do Remo. Em 2015 “atravessou” e foi jogar a Série B pelo Paysandu. Emprestado pelo clube bicolor atuou pelo Ceará em 2016, mas retornou para o Brasileirão e permaneceu até 2017. O meio-campista também defendeu as cores da Portuguesa-RJ, CSA-AL e atualmente está no Náutico-PE, onde conquistou o acesso à Série B em 2019 diante do próprio Paysandu.