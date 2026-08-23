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Em 3º na Série C, Paysandu pode ser ultrapassado por dois times neste domingo; confira

Prepare o secador, torcida bicolor! Com 29 pontos, o Papão fica de olho em dois rivais diretos e também no Maringá, próximo adversário do Lobo.

O Liberal

Após voltar a ter uma boa apresentação e vencer o Ituano por 1 a 0 fora de casa, o Paysandu observa a rodada deste domingo (23) em situação mais tranquila na Série C. O clube paraense se mantém na parte de cima da tabela.

Com 29 pontos em 18 jogos, o Papão pode ser superado apenas por dois clubes na tabela nesta rodada. A Inter de Limeira, na 5ª posição com 28 pontos, e a Ferroviária, 7ª com 27, têm chance matemática de ultrapassar o Papão.

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A Inter de Limeira enfrenta o Figueirense em casa, e a Ferroviária visita o Ypiranga. Ambos precisam vencer para superar o Bicolor. Um empate não seria suficiente para a Inter, que ficaria atrás no critério de vitórias (9 do Paysandu contra 8). A Ferroviária, com um empate, alcançaria 28 pontos.

Cenário para o Paysandu no G-8

Mesmo com vitórias simultâneas da Inter de Limeira e da Ferroviária, o Paysandu cairia, no máximo, para a quinta posição. Desta forma, o clube se manteria dentro do G-8 e dependeria apenas de si para garantir a classificação contra o Maringá-PR, no próximo sábado (29). Veja os jogos de hoje:

Inter de Limeira-SP x Figueirense-SC - 16h

Brusque-SC x Amazonas-AM - 16h

Maringá-PR x Barra-SC - 16h

Maranhão-MA x Itabaiana-SE - 18h30

Ypiranga-RS x Ferroviária-SP - 18h30

Atenção, Papão! Maringá virá como 'franco atirador'

O Maringá, próximo adversário do Papão, também joga neste domingo (23). Com 24 pontos, o time paranaense recebe o Barra-SC, que tem 18 pontos e luta contra o rebaixamento.

Se o Maringá vencer, ele alcançará 27 pontos e vai se aproximar do Paysandu na tabela. Contudo, em caso de empate ou derrota, o clube paranaense dará adeus à chance de classificação. Risco de rebaixamento já não há. Ou seja: a expectativa é que o Maringá atue como "franco atirador" no confronto decisivo contra o Paysandu em Belém.

E você, torcedor e torcedora? O que acha melhor acontecer nos jogos da rodada de hoje?

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