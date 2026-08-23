Em 3º na Série C, Paysandu pode ser ultrapassado por dois times neste domingo; confira Prepare o secador, torcida bicolor! Com 29 pontos, o Papão fica de olho em dois rivais diretos e também no Maringá, próximo adversário do Lobo. O Liberal 23.08.26 12h55 Após voltar a ter uma boa apresentação e vencer o Ituano por 1 a 0 fora de casa, o Paysandu observa a rodada deste domingo (23) em situação mais tranquila na Série C. O clube paraense se mantém na parte de cima da tabela. Com 29 pontos em 18 jogos, o Papão pode ser superado apenas por dois clubes na tabela nesta rodada. A Inter de Limeira, na 5ª posição com 28 pontos, e a Ferroviária, 7ª com 27, têm chance matemática de ultrapassar o Papão. VEJA MAIS Júnior Rocha faz balanço positivo do Paysandu, mas admite que defesa preocupa: ‘Não vou sossegar’ Paysandu chega à reta final da primeira fase da competição entre as equipes que brigam pela classificação, mas apresenta um dos piores desempenhos defensivos da Série C. Paysandu deve buscar mais dois reforços para o quadrangular da Série C Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, executivo de futebol do clube detalhou os planos para a sequência do torneio Ítalo marca no final, Paysandu vence o Ituano e encaminha classificação na Série C Bicolores chegam aos 29 pontos e aguardam o final da 18ª rodada para definir a ida antecipada ao quadrangular A Inter de Limeira enfrenta o Figueirense em casa, e a Ferroviária visita o Ypiranga. Ambos precisam vencer para superar o Bicolor. Um empate não seria suficiente para a Inter, que ficaria atrás no critério de vitórias (9 do Paysandu contra 8). A Ferroviária, com um empate, alcançaria 28 pontos. Cenário para o Paysandu no G-8 Mesmo com vitórias simultâneas da Inter de Limeira e da Ferroviária, o Paysandu cairia, no máximo, para a quinta posição. Desta forma, o clube se manteria dentro do G-8 e dependeria apenas de si para garantir a classificação contra o Maringá-PR, no próximo sábado (29). Veja os jogos de hoje: Inter de Limeira-SP x Figueirense-SC - 16h Brusque-SC x Amazonas-AM - 16h Maringá-PR x Barra-SC - 16h Maranhão-MA x Itabaiana-SE - 18h30 Ypiranga-RS x Ferroviária-SP - 18h30 Atenção, Papão! Maringá virá como 'franco atirador' O Maringá, próximo adversário do Papão, também joga neste domingo (23). Com 24 pontos, o time paranaense recebe o Barra-SC, que tem 18 pontos e luta contra o rebaixamento. Se o Maringá vencer, ele alcançará 27 pontos e vai se aproximar do Paysandu na tabela. Contudo, em caso de empate ou derrota, o clube paranaense dará adeus à chance de classificação. Risco de rebaixamento já não há. Ou seja: a expectativa é que o Maringá atue como "franco atirador" no confronto decisivo contra o Paysandu em Belém. E você, torcedor e torcedora? O que acha melhor acontecer nos jogos da rodada de hoje? Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave PAYSANDU Brasileiro Série C série c 2026 Série C COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Lateral que conquistou o acesso com o Paysandu anuncia a aposentadoria Lateral Eltinho anunciou que vai parar de jogar futebol profissionalmente 28.08.26 13h15 FUTEBOL É casa cheia! 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