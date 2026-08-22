Paysandu deve buscar mais dois reforços para o quadrangular da Série C Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, executivo de futebol do clube detalhou os planos para a sequência do torneio Junior Cunha 22.08.26 20h29 Marcelo Sant'Ana na chegada ao Estádio Novelli Junior, em Itu. (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu) O primeiro objetivo do Paysandu na Série C do Campeonato Brasileiro está bem perto de ser concluído. A vaga no quadrangular da competição foi encaminhada com a vitória em cima do Ituano neste sábado (22) e a chegada aos 29 pontos, assumindo a terceira colocação do torneio. E já visando a segunda fase, a diretoria do Paysandu começou a planejar o que será daqui em diante. Em pauta, novas contratações, como revelou o executivo de futebol do clube, Marcelo Sant'Ana, em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal no Estádio Novelli Junior. De acordo com o dirigente, o monitoramento do mercado segue ativo, com o Paysandu buscando até dois jogadores para "encorpar" o elenco. Marcelo Sant'Ana foi direto ao falar que as peças que podem chegar são para "qualificar" o grupo de jogadores. "Estamos avaliando a possibilidade de trazer mais uma ou duas peças para o quadrangular. Temos que estar sempre atentos ao mercado para qualificar o elenco", disse o executivo. Nesta janela de meio de temporada, o Paysandu já realizou seis contratações, sendo quatro para o setor defensivo e duas para o meio de campo. Os reforços são: os zagueiros Pedro Carrerette, Lucas Rodrigues e Gustavo Henrique - este o último anunciado -, o lateral direito Eduardo Ribeiro e os meias Pablo Alcântara e Rasdley - este ainda sem estrear. Até o momento, em 2026, o Papão soma 23 contratações e um elenco de 41 jogadores. Além de buscar reforços, o clube deve ter como "soluções caseiras" para o quadrangular os retornos do meio-campista Marcinho e do atacante Juninho, que estão em processo de recuperação no departamento médico. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Caio Mello faz balanço da temporada com o Paysandu: 'Muito aprendizado' Em entrevista exclusiva ao O Liberal, volante bicolor detalhou o que a equipe planeja para o duelo com o Maringá 27.08.26 18h18 Futebol Marcinho participa de treino e fica perto de retornar ao Paysandu Meio-campista está na fase final de recuperação da lesão na panturrilha 27.08.26 17h17 Casa cheia Paysandu x Maringá: mais de 30 mil ingressos já foram vendidos Expectativa é de bater o recorde de 33 mil torcedores na final da Copa Norte 2026 27.08.26 15h33 Carlos Ferreira Um jogo fadado à máxima emoção 27.08.26 12h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Kukri encaminha acerto com o Paysandu; saiba detalhes Paysandu pagará R$ 100 mil pelo empréstimo, com opção de compra, e terá porcentagem em possível venda futura. 27.08.26 11h34 FUTEBOL Remo ou Paysandu? Veja quem leva a melhor na disputa de seguidores no Instagram; veja o 'TOP 20' Leão e Papão fazem parte dos clubes que possuem mais seguidores no Instagram 27.08.26 11h38 FUTEBOL Ex-artilheiro do Remo, Pedro Rocha reencontra o Fenômeno Azul no Mangueirão pela Série A Um dos principais jogadores na conquista do acesso à Série A, Pedro Rocha retorna a Belém para enfrentar o Remo, clube que o recuperou para o futebol 27.08.26 10h31 Carlos Ferreira Um jogo fadado à máxima emoção 27.08.26 12h06