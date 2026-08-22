Paysandu deve buscar mais dois reforços para o quadrangular da Série C

O primeiro objetivo do Paysandu na Série C do Campeonato Brasileiro está bem perto de ser concluído. A vaga no quadrangular da competição foi encaminhada com a vitória em cima do Ituano neste sábado (22) e a chegada aos 29 pontos, assumindo a terceira colocação do torneio.

E já visando a segunda fase, a diretoria do Paysandu começou a planejar o que será daqui em diante. Em pauta, novas contratações, como revelou o executivo de futebol do clube, Marcelo Sant'Ana, em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal no Estádio Novelli Junior.

De acordo com o dirigente, o monitoramento do mercado segue ativo, com o Paysandu buscando até dois jogadores para "encorpar" o elenco. Marcelo Sant'Ana foi direto ao falar que as peças que podem chegar são para "qualificar" o grupo de jogadores.

"Estamos avaliando a possibilidade de trazer mais uma ou duas peças para o quadrangular. Temos que estar sempre atentos ao mercado para qualificar o elenco", disse o executivo.

Nesta janela de meio de temporada, o Paysandu já realizou seis contratações, sendo quatro para o setor defensivo e duas para o meio de campo. Os reforços são: os zagueiros Pedro Carrerette, Lucas Rodrigues e Gustavo Henrique - este o último anunciado -, o lateral direito Eduardo Ribeiro e os meias Pablo Alcântara e Rasdley - este ainda sem estrear.

Até o momento, em 2026, o Papão soma 23 contratações e um elenco de 41 jogadores. Além de buscar reforços, o clube deve ter como "soluções caseiras" para o quadrangular os retornos do meio-campista Marcinho e do atacante Juninho, que estão em processo de recuperação no departamento médico.