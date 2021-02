Domínio nos Re-Pa, paralisação e a glória: relembre o título estadual do Paysandu em 2020

A temporada 2020 pode não ter sido perfeita para o Paysandu, mas também teve aspectos positivos. Um deles foi o título paraense, que não vinha desde 2017. Antes do início do estadual 2021, a equipe de O Liberal relembra o torneio que terminou com a seca do Papão.

Campanha positiva

Líder isolado do grupo B praticamente desde o início da competição, o Bicola venceu seis vezes, empatou uma e sofreu apenas uma derrota - para o Castanhal, na terceira rodada - nos primeiros oito jogos. Inclusive, no primeiro Re-Pa, vitória por 2 a 1.

Paralisação

No entanto, o momento do Paysandu sofreu baque, quando o estadual foi paralisado por causa da pandemia da covid-19. Foram quase cinco meses de aguardo e trabalhos remotos, além da proibição da presença de público nos estádios.

Reta final e consagração bicolor

E foi assim, sem torcida, que quando o Parazão foi retomado, no início de agosto, que o Paysandu precisou ir em busca do título que não vinha há três anos. E deu certo. Após terminar a fase de grupos em primeiro da chave, o Papão despachou o Paragominas: no primeiro jogo, derrota por 3 a 2, mas na volta o Bicola virou o confronto, ao vencer por 2 a 0.

Na final, mais um clássico. Na primeira partida, virada do Paysandu e vitória por 2 a 1 - Eduardo Ramos abriu o placar para o Remo, porém Uilliam Barros e Netinho colocaram o clube alviceleste mais próximo do título. No jogo de volta, um gol solitário de Anderson Uchôa - que agora defende os azulinos - consagrou a conquista.