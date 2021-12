De olho em 2022, Paysandu fecha com zagueiro campeão pelo Remo

O Papão anunciou mais um reforço para a defesa. Além do zagueiro Heverton, o clube bicolor fechou a contratação do zagueiro Marcão, que estava na Série B pelo Londrina-PR, mas que já defendeu as cores do Remo em 2019.

O zagueiro de 26 anos chega ao Paysandu com o aval do técnico Márcio Fernandes, com quem trabalhou no Remo e também no Londrina. Antes de defender o LEC, Marcão passou pelo Audax-RJ, Luverdense-MT, Itapipoca-CE, Alecrim-RN, Tupi-MG, Treze-PB e Sampaio Corrêa-MA. Atuou também no Marítimo de Portugal e conquistou o título do Campeonato Paraense de 2019 pelo Remo. Nesta temporada o defensor esteve em campo com a camisa remista em 27 oportunidades e marcou três gols.

Zagueiro disputou a Série C pelo Remo em 2019 (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

Marcão é o terceiro jogador contratado pelo Paysandu para a temporada 2022, já sob comando dos recém-chegados executivo de futebol Fred Gomes e o coordenador de futebol do Bicola Lecheva.

Lista de contratados do Papão

Zagueiros: Heverton e Marcão

Atacante: Dioguinho