Com três estreantes, Paysandu está escalado para encarar o Paragominas

O treinador do Paysandu, Itamar Schulle, definiu os 11 titulares do Pasyandu para o jogo contra o Paragominas, no estádio Arena Verde, a partir das 18h desta quinta-feira (04), válido pela segunda rodada do Parazão 2021. Há três estrantes: o lateral- direito Israel, além dos meias Ratinho e Ruy, contratado para ser o principal articulador no setor de meio-campo.

