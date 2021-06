Com símbolo da taça do Parazão 2021, Paysandu lança novas máscaras contra a covid-19

O Paysandu divulgou nesta terça-feira (15) mais dois modelos de máscaras de prevenção contra a covid-19. O acessório é alusivo ao 49º título do Parazão, conquistado pelo clube bicolor no mês passado, diante da Tuna Luso, na Curuzu.

Os novos modelos de máscaras são nas cores tradicionais do Papão, além da cor preta com detalhes em dourado, contendo o escudo do Papão de um lado e do outro o símbolo da taça “Estrela do Norte” com o número 49. O torcedor pode adquirir as máscaras na secretaria da Sede Social alviceleste, na Avenida Nazaré, de segunda a sexta, no horário comercial. O valor da máscara custa R$15 no tamanho adulto e R$ 10 o infantil.