Com quarteto, Paysandu não perde desde a final da Copa Verde de 2019

Remo e Paysandu se enfrentam no próximo domingo (20) pela segunda rodada do quadrangular final da Série C. Para quem acredita em superstição, algo pode fazer ser importante para o time alviceleste. Sem provavelmente poder contar com o volante Anderson Uchôa, que está lesionado, o Paysandu vai estar completo na zaga.

E, segundo a assessoria do clube, com Tony, Perema, Micael e Bruno Collaço o Paysandu não perde desde a final da Copa Verde de 2019, que foi realizada em 20 de novembro e terminou com o resultado de 1 a 0 para o Cuiabá e depois nos pênaltis. Desde então, o time bicolor sempre tem bons resultados quando o quarteto está em campo. Foi assim em jogos da Série C e também do Campeonato Paraense.

No primeiro Re-Pa deste ano pela Série C, por exemplo, Micael estava suspenso e Wesley Matos assumiu a posição. Resultado: o time bicolor perdeu de 3 a 2.

Além disso, foi com o técnico João Brigatti que o time alviceleste voltou a vencer o Remo, em 2019, e por 3 a 0, começando a sequência de 10 jogos sem perder, o que acabou no primeiro jogo da Série C deste ano, em outubro. Antes da chegada de Brigatti, o Paysandu sofreu quatro derrotas para o maior rival em 2018.

É esperar para saber quem vai vencer o primeiro Re-Pa do quadrangular da Série C. A partida será às 18 horas de domingo, no Mangueirão, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.