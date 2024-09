Com o retorno de Nicolas, Paysandu está escalado para encarar o Amazonas-AM

O Paysandu está escalado para o jogo contra o Amazonas-AM, nesta quinta-feira (5), na Curuzu, em jogo válido pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nicolas no time titular e o meia Cazares no banco são as grandes novidades na escalação bicolor.

Em relação ao time que empatou com o Goiás, na última rodada, a única troca foi a entrada de Nicolas no comando de ataque e a saída de Netinho do meio-campo. O meia Cazares, mesmo retornado de suspensão, fica no banco de reservas e é opção para entrar durante a partida.

Confira a escalação completa do Papão

Paysandu e Amazonas duelam nesta quinta-feira (5), às 21h30, na Curuzu, pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.