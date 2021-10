Com novidade no meio de campo, Paysandu é escalado para jogo contra o Ituano, pela Série C

O Paysandu está escalado para o jogo contra o Ituano, pela terceira rodada do quadrangular de acesso da Série B. Para o jogo, que começa às 17h, o Papão terá uma novidade: é o meia William Fazendinha.

O jogador, contratado há poucos meses do Castanhal, substitui o tiular José Aldo, que está lesionado. Aldo, inclusive, foi titular na última partida do Paysandu na Terceirona, diante do Botafogo-PB, na Curuzu, mas foi substituído no meio do jogo.

Outro jogador que retorna ao time titular do Papão é o lateral-direito Leandro Silva. Na última partida, o jogador foi vetado por lesão. Quem jogou no setor foi o volante Ratinho, improvisado.

Veja a escalação completa do Paysandu para o jogo de logo mais: