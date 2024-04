Com mudanças no gol e meio-campo, Paysandu é escalado para o primeiro Re-Pa da Copa Verde

O técnico Hélio dos Anjos definiu a onzena titular do Paysandu para o duelo desta noite, contra o Clube do Remo. Em relação ao último jogo, contra o Águia, houve uma mudança no gol, com Diogo Silva assumindo a titularidade, e outra na cabeça de área, com Gabriel Bispo no lugar de Leandro Vilela, suspenso por cartão amarelo. O ataque permanece com três peças: Vinícius Leite, Edinho e Nicolas.

A partida começa às 20h e você acompanha pela transmissão Lance a Lance de O Liberal